Beach Volley, Mondiali 2023: Nicolai/Cottafava bene all’esordio. Scampoli/Bianchin sconfitte al tie-break

Parte bene la spedizione maschile azzurra in Messico, sede della quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di beach volley. Dopo Alex Ranghieri e Adrian Carambula e Daniele Lupo ed Enrico Rossi, anche Paolo Nicolai e Samuele Cottafava rispondono presenti e ottengono una vittoria all’esordio. La coppia azzurra ha battuto 2-0 (21-9, 21-11) i padroni di casa Barajas/Cruz. Domani notte i due italiani (intorno alle 4.00) se la vedranno con gli australiani McHugh/Burnett, mentre martedì 10 ottobre è in programma il match con gli spagnoli Herrera/Gavira. Una prestazione perfetta per Nicolai e Cottafava che dominano a muro (8-1) e sfruttano sei errori gratuiti degli avversari.

Stato d’animo diverso per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, in campo in virtù del forfait della coppia nigeriana Nnoruga-Franco. Le due azzurre sono state sconfitte al tie-break (23-21, 23-25, 15-9) nella prima uscita della Pool F contro la coppia brasiliana Carol/Barbara. L’equilibrio nei primi due set si è risolto in maniera differente. Nel primo a spuntarla è stata la coppia verdeoro (23-21), mentre il secondo le azzurre lo sono riuscite a chiudere 25-23. Nel tie-break le brasiliane amministrano il vantaggio fino al 15-9 finale. La coppia azzurra tornerà sulla sabbia messicana domenica 8 contro le tedesche Laura Ludwig e Louisa Lippmann, e lunedì 9 ottobre contro le giapponesi Miki Ishii e Sayaka Mizoe.