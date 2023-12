Beach volley, Finals Pro Tour Doha 2023: Nicolai-Cottafava e Ranghieri-Carambula al via domani

Domani, mercoledì 6 dicembre, a Doha partirà l’edizione 2023 delle Finals del Beach Pro Tour, l’appuntamento che chiuderà il circuito internazionale di beach volley. Quest’anno l’Italia è l’unica nazione a presentarsi nel tabellone maschile con due squadre: Paolo Nicolai in coppia con Samuele Cottafava e Alex Ranghieri al fianco di Adrian Carambula, mentre in campo femminile non ci sono rappresentanti azzurre. La formula della manifestazione prevede una fase a gironi e una successiva fase a eliminazione diretta. Nel round robin la prima classificata di ciascun raggruppamento staccherà il pass per le semifinali, mentre, le seconde e terze classificate si affronteranno nei quarti di finale. Nella scorsa stagione i vincitori furono i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum e le statunitensi Sara Hughes e Kelly Cheng.

I primi azzurri ad entrare in scena saranno Nicolai e Cottafava, team numero otto del torneo, inseriti nella Pool A e chiamati a fare il loro esordio domani (mercoledì 6 dicembre) alle 13 contro i freschi campioni del Mondo cechi Ondrej Perusic e David Schweiner (team allenato dall’italiano Andrea Tomatis). Il calendario prevede poi un’altra sfida alle 18 contro i padroni di casa Cherif Younousse e Ahmed Tijan (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020), mentre giovedì 7 dicembre (alle ore 18) gli avversari saranno i polacchi Bartosz Łosiak e Michal Bryl. Venerdì 8 alle ore 14 l’ultimo appuntamento della pool contro gli statunitensi Miles Partain e Andrew Benesh. Pool B per Ranghieri e Carambula. Debutto in programma domani alle 19 contro i due volte campioni europei in carica e medaglia d’argento ai Campionati del Mondo 2023 di Tlaxcala, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig. Giovedì 7 la squadra allenata da Daniele Di Stefano sarà impegnata in un doppio turno: alle 14 Carambula/Ranghieri affronteranno i brasiliani George/Andre, mentre alle ore 19 è in programma il big match contro i fuoriclasse campioni olimpici Anders Mol e Christian Sorum. Per gli azzurri l’ultimo impegno della fase a gironi è in programma venerdì 8 alle ore 15 contro i tedeschi Clemens Wickler e Nils Ehlers.