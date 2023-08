Beach volley, Europei Vienna 2023: Ranghieri/Carambula ai sedicesimi, out Benzi e Bonifazi

Alex Ranghieri ed Adrian Carambula vengono sconfitti in due set dagli olandesi Brouwer e Meeuwsen mediante il punteggio di 2-0 (21-19, 21-13) nel match valevole per la seconda sfida della fase a gironi degli Europei 2023 di beach volley in corso di svolgimento a Vienna. Una sconfitta che può ritenersi parzialmente indolore poiché gli azzurri si qualificano comunque per i sedicesimi di finale, mentre i loro avversari staccano il pass diretto per gli ottavi.

Nel primo parziale le due squadre si danno battaglia con un accesso testa a testa caratterizzato da sorpassi e contro-sorpassi, che alla fine premia Brouwer e Meeuwsen, che si impongono per 21-19. Carambula e Ranghieri accusano il colpo e vedono scappare via i loro rivali anche nel secondo parziale. I due italiani sono sempre costretti ad inseguire e, quando il gap diventa troppo ampio, alzano bandiera bianca. Gli olandesi vincono per 21-19, 21-13 e volano agli ottavi, mentre il duo che rappresenta i nostri colori giocherà i sedicesimi.

Finiscono ko anche Davide Benzi e Carlo Bonifazi che, dopo aver perso il derby tutto italiano contro Carambula e Ranghieri, si devono arrendere anche alla coppia ceca formata da Sepka e Semerad sullo score di 21-16 23-25 15-10. Questi ultimi, in virtù di questo successo, accedono ai sedicesimi di finale ed eliminano gli azzurri. Ottimo avvio di partita da parte della squadra italiana, che si proietta subito avanti di cinque punti, ma poco dopo subisce il ritorno degli avversari. I cechi sono bravi ad amministrare il vantaggio e a chiudere sul 21-16. Nel secondo parziale Benzi e Bonifazi, dopo essere andati sotto nel punteggio, si portano in vantaggio alimentando le loro speranze di rimonta, ma sul più bello Speka e Semerad trovano il guizzo decisivo per vincere la partita con un 2-1 (21-16, 23-25, 15-10).