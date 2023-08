Beach volley, Europei Vienna 2023: Cottafava e Nicolai concedono il bis e volano agli ottavi

Samuele Cottafava e Paolo Nicolai volano agli ottavi degli Europei 2023 di beach volley, in corso di svolgimento a Vienna. La coppia azzurra supera in rimonta gli spagnoli Javier Huerta Pastor e Huerta mediante il risultato di 2-1 (19-21, 21-13, 15-12) e staccano il pass per la fase ad eliminazione diretta della manifestazione continentale. Per Cottafava e Nicolai si tratta del secondo successo in altrettante sfide, dopo quello ottenuto nel derby tutto azzurro contro Daniele Lupo ed Enrico Rossi, che invece sono già stati eliminati. Pessimo avvio di partita da parte della squadra italiana, che incassa un passivo di 5-0, prima di riuscire a sbloccarsi e firmare il sorpasso. Anche gli azzurri vanno avanti di cinque punti, ma alla fine il botta e risposta premia gli iberici che vincono il primo set per 21-19.

Nel secondo parziale sono Samuele Cottafava e Paolo Nicolai ad alzare il ritmo di gioco e, dopo qualche momento di difficoltà, piazzano l’allungo decisivo ottenendo sette match-point. Alla seconda chance la formazione italiana si impone 21-13 e rimette tutto in equilibrio. Si va, dunque, al tie-break che, come prevedibile, risulta estremamente equilibrato. Nel finale sono Cottafava e Nicolai ad allungare per poi andare a vincere con un 15-12. Gli azzurri volano agli ottavi di finale, mentre Huerta Pastor e Huerta dovranno giocare i sedicesimi.