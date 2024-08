Beach volley, Europei 2024: Menegatti e Gottardi in semifinale, battute Vergé-Depré/Mader

Un’altra vittoria per Marta Menegatti e Valentina Gottardi agli Europei 2024 di beach volley. La coppia azzurra ha battuto 2-1 (21-19, 14-21, 15-10) le svizzere Anouk Vergé-Depré e Joana Mäder e ha staccato il pass per la semifinale continentale, dove affronterà le lituane Monika Paulikiene e Aine Raupelyte. Pur essendo più efficaci a muro (5 a 2 i punti con questo fondamentale), le elvetiche sono state meno lucide in ricezione e hanno commesso più errori (16 a 10). Sei gli ace messi a referto da Menegatti e Gottardi, due in più di Vergé-Depré e Mader, che hanno dominato il secondo set (21-14) ma non sono riuscite ad essere costanti nel tie break. Nel set decisivo infatti l’equilibrio è durato fino al 7-7. Poi le azzurre hanno messo la freccia e hanno lasciato a distanza di sicurezza le svizzere fino al 15-10 finale. Ora per la coppia italiana c’è la sfida contro Paulikiene e Raupelyte con in palio l’ultimo atto. Nell’altra semifinale si sfideranno invece le tedesche Müller/Tillmann e le altre svizzere Bobner/Verge-Depre Z.

Prosegue quindi il cammino di Menegatti e Gottardi, che hanno vinto la Pool D con due vittorie e una sconfitta (arrivata contro le connazionali Orsi Toth/Bianchi). Da quel momento percorso netto per le azzurre che agli ottavi di finale si sono imposte per 2-0 (21-12, 21-8) sulle finlandesi Ahtiainen/Lahti. Vergé-Deprè e Mader invece hanno ottenuto la qualificazione ai quarti grazie alla vittoria sulle azzurre Orsi Toth e Bianchi, battute in rimonta 2-1 (14-21, 27-25, 15-13).

OTTAVI DI FINALE

Verge-Depre A./Mader (SUI)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-1 (14-21, 27-25, 15-13).

Menegatti/Gottardi (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-12, 21-8)

QUARTI DI FINALE

Verge-Depre A./Mader (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA) 1-2 (19-21, 21-14, 10-15)

17 AGOSTO

SEMIFINALE

Ore 13.15: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Menegatti/Gottardi (ITA)