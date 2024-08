Beach volley, Europei 2024: esordio ok per Cottafava/Nicolai e Marchetto/Windisch

Proseguono gli Europei di beach volley 2024, di scena in Olanda e in programma dal 13 al 18 agosto. Buon inizio per Marchetto/Windisch, subentrati dopo il forfait di Carambula e Ranghieri, e che hanno esordito battendo 2-0 (21-17, 21-15) gli austriaci Schnetzer/Kindl. Domani le altre due sfide decisive per il passaggio del turno nella Pool B, prima contro gli inglesi Bello/Bello e in serata contro gli spagnoli Herrera/Gavira. Esordio con vittoria anche per Cottafava/Nicolai, che dopo la rassegna olimpica tornando al successo vincendo 2-0 (21-14, 21-18) contro gli olandesi Sengers/Boehlé. Domani le altre due sfide contro gli austriaci Horl/Horst e i francesi Rotar/Gauthier-Rat. Sconfitta invece per la terza e ultima coppia azzurra impegnata, Dal Corso/Viscovich, che hanno perso 2-1 (21-14, 18-21, 15-13) contro i polacchi Kantor/Zdybek. Per raddrizzare la rotta e sognare la qualificazione, domani gli ostacoli sono rappresentati dagli olandesi Immers/van de Velde e dai tedeschi Henning/Just.

RISULTATI E CLASSIFICHE DEGLI EUROPEI DI BEACH VOLLEY 2024

Per quanto riguarda il torneo femminile invece, arriva il riscatto di Gottardi/Menegatti, che dopo la sconfitta di ieri nel derby contro Orsi Toth/Bianchi trovano due vittorie in altrettante partite nella Pool C. La coppia azzurra reduce dagli ottavi di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha battuto prima la coppia finlandese Ahtiainen/Lahti per 2-0 (21-15, 21-17) e poi ha bissato il successo contro le francesi Vieira/Chamereau al tie break 2-1 (18-21, 21-9, 15-12). Per Orsi Toth/Bianchi arrivano invece due battute d’arresto contro la coppia transalpina e quella finlandese. Niente da fare invece nella Pool B per Scampoli/Bianchin, che dopo la sconfitta di ieri perdono di nuovo 2-0 contro le padrone di casa Stam/Schoon e le ucraine Hladun/Lazarenko.