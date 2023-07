Beach Volley, in Canada in ottavi le coppie italiane Menegatti-Gottardi e Nicolai-Cottafava

L’Italia del Beach Volley viaggia anche nei rispettivi tornei giocati in Canada. In quel della Challenge del Beach Pro Tour 2023 due coppie su tre azzurre hanno raggiunto nella notte gli ottavi di finale della competizione, passando senza troppi problemi la qualificazione alle fasi eliminatorie del torneo.

Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno superato agevolmente la fase a gironi grazie alle due vittorie ottenute nella Pool F contro le spagnole Liliana-Paula e contro le ceche Hermannova-Stochlova, battute entrambe per 2-0. Sempre nel tabellone femminile niente da fare invece per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin: per la coppia federale sono arrivate due sconfitte nella Pool D. La prima per 2-0 (21-15 21-14) contro le svizzere Esmee-Zoé e la seconda, sempre con il risultato di 2-0 (21-16 21-16) contro le brasiliane Agatha-Rebecca. Ottavi di finale raggiunti anche nel tabellone maschile da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Per gli azzurri, vincitori della Pool A, il primo importante successo è arrivato contro gli spagnoli Herrera-Gavira, superati per 2-1 (25-23 19-21 16-14), mentre la seconda vittoria è giunta grazie al forfait della coppia verdeoro Pedro Solberg-Guto.