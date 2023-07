Beach Volley, Assoluti: dodici coppie staccano il pass per il main draw

Seconda giornata del Campionato italiano Assoluto 2023 di beach volley in archivio, domenica verrà assegnata anche la Coppa Italia femminile e maschile 2023. Sui quattro campi allestiti sul lungomare di Montesilvano, la giornata è stata oggi dedicata alle qualifiche femminili e maschili, che hanno visto affrontarsi in totale 24 coppie per tabellone: 6 di esse hanno centrato l’importante passaggio al main draw che comincerà domani, sabato 8 luglio, dalle ore 8.30. Nel torneo femminile a conquistare il pass sono state le coppie: Mattavelli-Puccinelli, Saguatti-Godenzoni, Leonardi-Balducci, Piccoli-Rottoli, Ditta-Sestini e Toti-Allegretti. In quello maschile, invece, hanno ottenuto il passaggio del turno: Tarsi-Bellucci, Ingrosso-Marta, Caminati-Martino, Siccardi-Seregni, Manni-Vanni e Crusca-Cravera.