Europei Beach Soccer 2024, sfuma il sogno degli azzurri: il Portogallo vince 5-1 in finale

L’Italia perde 5-1 in finale contro il Portogallo agli Europei di beach soccer. La nazionale lusitana conquista il nono trionfo continentale della sua storia, ritoccando il record di vittorie che già le apparteneva. L’Italia di fatto non è mai in partita: Be Martins, Laurenço e Jordan firmano le reti che permettono al Portogallo di scavare il solco già nel primo tempo. Nella ripresa è sempre Be Martins, approfittando di un’incertezza di Casapieri, a realizzare il 4-0. Nel tabellino c’è spazio anche per la rete di Brilhante, mentre il gol della bandiera azzurro porta la firma di Zurlo.

“La semifinale con la Spagna ci ha sicuramente tolto delle energie nervose e fisiche – ha analizzato il Ct Emiliano Del Duca -. Il Portogallo è partito con due eurogol e quando devi fare gara di rincorsa contro una squadra così forte come la loro è difficile. I ragazzi hanno provato a reagire, ma Pedro Mano ha parato tutto: la prestazione c’è stata, li abbiamo anche messi alle corde, ma oggi era la loro giornata, specialmente in termini realizzativi. Avremmo voluto bissare il titolo di un anno fa, ma non si può sempre vincere”.

Adesso per gli azzurri inizia la caccia al Mondiale. Fazzini e compagni si ritroveranno a Tirrenia per poi partire alla volta di Cadice in Spagna, sede delle FIFA Qualifiers: dal 4 al 13 di ottobre, 24 squadre, suddivise in 6 gruppi andranno a caccia dei 4 pass a disposizione per le Seychelles, sede della prossima competizione iridata.