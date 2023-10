Beach Soccer: nuovo successo per l’Italia, 4-3 contro la Spagna

Nuovo successo per la Nazionale italiana di beach soccer, che batte la Spagna nella partita amichevoli che si è tenuta a Tirrenia. Il match si è concluso 4-3, con gli azzurri che hanno sfruttato il supplementare per battere la squadra avversaria. Il Ct Del Duca ricorda che si tratta di un gruppo del tutto nuovo e molto giovane, che però è in grado di fare grandi cose. Domani la Nazionale dovrà incontrare la Svizzera alle 15.