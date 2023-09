Beach Soccer, l’Italia attesa dall’esordio dell’Europeo: domani c’è la Georgia

E’ la giornata della vigilia per l’Italia del Beach Soccer, attesa dall’esordio all’Europeo, da martedì 19 a domenica 24 settembre sul lungomare San Giovanni di Alghero (SS). All’evento, hanno preso parte, in qualità di relatori, le seguenti personalità: Gianni Cadoni (Presidente CR Sardegna), Gianni Chessa (Assessore al Turismo Ras), Mario Conoci (Sindaco Comune di Alghero), Andrea Delogu (Presidente Fondazione Alghero), Joan Cuscó Carbo (Presidente Bsww) e Roberto Desini (Coordinatore Dipartimento Beach Soccer Lnd).In rappresentanza della Figc, il capodelegazione Ferdinando Arcopinto.

Arcopinto ha parlato in questi termini: “Vi porto i saluti del nostro Presidente, al quale devo essere particolarmente grato per aver creduto nel Beach Soccer costruendo, in questi anni, scuole di allenatori, oltre ad allestire campionati giovanili, a livello Under 15 e Under 17, ma, cosa più importante, avere un’arena permanente all’interno del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, che favorisce lo sviluppo dei nostri atleti. Il Beach Soccer è uno sport che promuove sia il turismo che la sostenibilità“.

Domani per la nostra Nazionale ci sarà la Georgia. Queste le parole del CT Del Duca: “Sabbia bellissima e struttura di alto livello. Pensiamo partita dopo partita, senza porci obiettivi a lungo termine. Vogliamo crescere godendoci l’esperienza di questo torneo”, il capitano della Nazionale di Beach Soccer Emmanuele Zurlo, che spera di replicare il successo del 2018“. La partita sarà trasmessa da Rai Play, differita Rai Sport 21.30 e proseguirà mercoledì 20 alle 18 contro la Moldova (diretta Rai Play, differita Rai Sport 23.50) e giovedì 21 settembre alle 18 contro la Bielorussia (diretta Rai Play, differita Rai Sport 23.50). Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi: tre da quattro (A, B e C) e uno da tre (D).