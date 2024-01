Beach Soccer: incontro tra l’Italia e Gravina prima di partire per i Mondiali

L‘Italia di beach soccer è da lunedì a Tirrenia per il ritiro pre Mondiale negli Emirati Arabi Uniti. Prima di arrivare a Dubai, gli azzurri voleranno il 29 gennaio su Muscat, in Oman, per preparare ulteriormente la manifestazione fino al 4 febbraio, quando partiranno verso gli Emirati. Per celebrare l’Europeo vinto l’anno scorso e per augurare buona fortuna agli azzurri, il presidente della Figc Gravina si è incontrato con la Nazionale. L’esordio dell’Italia sarà giovedì 15 febbraio alle 12.30 contro gli Usa.