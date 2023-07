Virtus Bologna, Teodosic lascia il club dopo 4 stagioni: “E’ stato un onore”

La Virtus Bologna non potrà contare più sulle prestazioni di Milos Teodosic che, dopo quattro stagioni con la maglia bianconera, lascia il club emiliano. A comunicarlo è la stessa Virtus che con un comunicato ha detto addio ufficialmente al giocatore serbo.

Proprio Teodosic ha parlato poi, ringraziando tutti i tifosi dell’affetto: “A tutta la Virtus vorrei dire grazie. Grazie per la possibilità e l’onore che mi avete dato di indossare la canotta della Virtus e di essere protagonista di alcuni grandi momenti. Per questi quattro anni speciali un grande grazie al Presidente Massimo Zanetti! Grazie per avermi dato la possibilità di lavorare con due grandi allenatori, Aleksandar Djordjevic e Sergio Scariolo, è significato molto per me questo perché ho avuto la possibilità di imparare ancora qualcosa di nuovo. Ricorderò questi quattro anni con il sorriso grazie anche a tutti i collaboratori del club e ovviamente grazie ai tifosi della Virtus. Ci siete stati sempre, al di là del risultato, regalando sempre tifo e cori. Per ultimo ma molto importante, grazie a tutti i miei compagni di squadra! Sono sicuro che ci rincontreremo in futuro e non vedo l’ora!”.