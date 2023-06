Virtus Bologna, Scariolo: “Ringrazio i tifosi, ora un po’ di riposo prima di gara-7”

Non poteva augurarsi una serata migliore la Virtus Bologna, che ha vinto l’ultima sfida casalinga della stagione e trascinato a gara-7 la finale Scudetto contro l’Olimpia Milano. Molto soddisfatto coach Sergio Scariolo, che a fine match a dichiarato: “Credo che i nostri tifosi abbiano vissuto una stagione e voglio ringraziarli nell’ultima partita in casa. Hanno accompagnato una squadra che li ha resi orgogliosi e che non ha mai abbassato la testa nonostante alcuni momenti critici a causa degli infortuni. Sulla sfida di stasera c’è poco da dire. Abbiamo difeso bene, abbiamo attaccato di squadra applicando il piano partita e condividendo la palla come andava fatto. Ora un po’ di riposo prima della prossima partita“.

Scariolo ha poi parlato dei singoli: “Cordinier è un giocatore eccellente: lo è sempre stato in fase difensiva, ma ora sta crescendo anche dall’altra parte del campo. Sulle sue qualità non avevamo grandi dubbi e sono felice che ora possa avere un po’ di riconoscimento dopo esser stato massacrato. E’ stato sfortunato, ma ha sempre tenuto alta la testa ed è rientrato con grande atteggiamento. Weems? Non è stata presa alcuna decisione, ma se la sua esperienza alla Virtus fosse giunta al termine potrei dire solamente di esser stato fortunato ad allenarlo. Rimarrà in un gruppo ristretto di persone di qualità superiore: oltre ad essere un grande giocatore, è anche una persona di gran classe“.

Infine, su gara-7: “Dovremo prepararci per andare con molta serenità e tranquillità. In termini di responsabilità non abbiamo un grande peso sulle spalle, ma c’è voglia e desiderio, di continuare a competere con grande orgoglio. Rivedremo gara-6 per ragionare su ciò che abbiamo fatto e proveremo ad anticipare gli aggiustamenti che loro faranno“.