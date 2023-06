Virtus Bologna-Olimpia Milano 69-61, Scariolo: “Molto bene in difesa, Teodosic abituato a giocare sotto pressione”

La Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte 69-61 l‘Olimpia Milano in gara-3 della finale scudetto. Si va sul 2-1 con i ragazzi di Scariolo che avranno la possibilità di tornare a Milano sul 2-2 in caso di vittoria in gara-4, in programma venerdì 16 giugno alle 20:30. Il coach della Virtus ha commentato così il successo odierno: “Abbiamo difeso con continuità, in attacco peggio delle altre due partite ma la difesa è bastata. Abbiamo ribaltato il trend negativo dei rimbalzi nel primo quarto. Sappiamo giocare e possiamo giocare meglio offensivamente. La base è la continuità in difesa di oggi. Possiamo perdere delle partita ma questa squadra non l’ho vista mai cadere definitivamente. Siamo stati bravi a reagire, sapevo avremmo superato le prime due sconfitte nonostante un grande avversario come Milano. Oggi Teodosic è stato molto più efficace e ci ha dato una grande mano a vincere. E’ abituato a giocare sotto pressione e con tanti possessi che dipendono da lui. Va dosato nel modo giusto, mi aspettavo una grande partita da lui. Ringrazio i nostri tifosi che sono stati importantissimi. E’ il motivo per cui si preferisce giocare in casa che fuori. Li aspettiamo dopodomani in gara-4”.