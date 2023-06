Virtus Bologna-Olimpia Milano 69-61, Messina: “Sconfitta meritata, troppi errori e palle perse”

La Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte 69-61 l‘Olimpia Milano in gara-3 della finale scudetto. Si va sul 2-1 con i ragazzi di Scariolo che avranno la possibilità di tornare a Milano sul 2-2 in caso di vittoria in gara-4, in programma venerdì 16 giugno alle 20:30. Il coach dell’Olimpia Ettore Messina ha commentato così la sconfitta: ” Partita fisica, la Virtus ha meritato. Noi abbiamo giocato una gara non all’altezza, abbiamo tirato male e abbiamo perso troppi palloni. Nonostante questo siamo riusciti a rimanere in qualche modo agganciati alla partita, ma non abbastanza. Dobbiamo aiutare di più Napier, che Hackett e Pajola hanno messo molto in difficoltà oggi. Non credo che per le squadre ci sia una questione di stanchezza, penso più al fattore nervoso. La posta in palio è tanta, raramente qualcuno gioca più di trenta minuti, ma sono partite di grande tensione ed è complicato per chiunque segnare due o tre canestri di fila. Poi sono finali quindi non credo alla stanchezza, credo però alla tensione. Tutte e due le squadre hanno tratto energia dal pubblico, vediamo cosa succede adesso. I due falli di Shields nel primo quarto non mi hanno permesso di utilizzarlo al meglio e alla fine ha giocato solo 7 minuti. Nel primo quarto chiaramente avremmo dovuto capitalizzare di più”.