Sport e carcere: il progetto sociale e sportivo “The Cagers” sarà anche un doc-movie

Negli istituti di pena d’Italia proseguono le selezioni per andare a costituire The Cagers, la prima squadra di basket di detenuti scelti sul territorio italiano. Lo staff tecnico, composto da Stefano Attruia, Federica Zudetich e Donato Avenia si è recato quest’oggi presso il carcere di Pavia per valutare possibili giocatori che andranno a formare il gruppo che sarà poi trasferito nel penitenziario di Trieste, dove si allenerà per un anno alla stregua di una squadra professionistica. I coach proseguiranno il loro itinerario in Puglia nella prossima settimana con tre tappe nelle case circondariali di Bari (7 novembre), di Brindisi (8 novembre) e di Trani (9 novembre).

Per dare ampio respiro al progetto sociale ed avvicinare un maggior numero di persone al percorso di trasformazione della squadra, The Cagers diventerà anche un doc-movie, diretto da Andrés Rafael Zabala e prodotto da Pantera Film. La vita ed il percorso affrontato dai protagonisti della squadra al di là del muro, verrà così ripreso dalle telecamere di una troupe cinematografica.