Serie A1 basket 2023/2024: Napoli batte Treviso in una sfida molto combattuta

Terminata la sfida tra Treviso e Napoli valida per l’ottava giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. A vincere è stata la squadra ospite con il punteggio di ??-??.

Nel primo quarto grande andamento ondivago. Iniziale vantaggio dei padroni di casa: al 2′ Treviso piazza un parziale di 6-0. Nella seconda parte Napoli tira fuori gli artigli e ribalta il risultato. Al termine della prima frazione partenopei in doppia cifra di vantaggio, 14-24. Secondo quarto molto più equilibrato. All’11’ Treviso prova a riavvicinarsi, 17-24. Si va al riposo sul 33-42.

Nel terzo quarto Treviso cambia totalmente l’approccio alla sfida: parziale di 16 punti a 5 al 25′. Si chiude sul 61-56 per i padroni di casa. Nel quarto quarto grande equilibrio tra le due formazioni, complice anche la stanchezza. Al 36′ Napoli torna in vantaggio, 65-66. Si chiude con un errore di Treviso che perde palla nel possesso per il possibile vantaggio e subisce un canestro da due, 76-79.