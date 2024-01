Serie A basket 2023/24, Napoli si prende il match Venezia: 81-89 per i partenopei

Napoli si aggiudica un match tosto, importante ed equilibrato nelle mura di Venezia. Il match contro De Nicolao e compagni è stato per i partenopei una sfida giocata sotto la soglia dell’equilibrio che si è risolto solo in alcuni secondi della sfida che hanno poi decretato l’affondo decisivo da parte di Napoli. Termina 81-89 quindi per i campani che sorridono e si portano a casa una sfida abbastanza importante per il proseguo di stagione.

Nel primo quarto è subito Napoli che prova a mettere la quinta e partire, guidata dalle triple di Zubcic che torneranno utili nel momento decisivo del match. Nei primi dieci minuti del match Napoli si prende lo scarto del più dieci che fanno iniziare alla grande il match agli ospiti. Nel secondo gioco, arrivano anche le firme, importanti, di Venezia, i cui punti pesano portano la firma di Tucker che portano la partita all’intervallo sul 40-40.

Nel terzo quarto i sussulti di Napoli con il solito Zubicic e con Owens che inizia ad entrare nel match a suon di punti da due e di tiri liberi messi dentro con facilità. Napoli si porta avanti, ma Venezia risponde alla grande: il filo dell’equilibrio non si spezza, anzi alimenta le speranze delle due squadre. Venezia regge e si porta addirittura avanti a fine terzo quarto sul punteggio di 67-68. L’ultimo quarto, quello decisivo, è il momento in cui Owens esce fuori e Napoli trionfa. Infatti, negli ultimi cinque minuti di gara Owens e Zubcic rispolverano le mani ed iniziano ad inanellare canestri pesanti che portano Napoli sul più otto, massimo vantaggio della partita. A due minuti dalla fine del match Venezia tenta di buttare il cuore oltre l’ostacolo, ma il tempo ed il cronometro scorrono. Termina qui, vince napoli per 81-89.