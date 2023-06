Regolamento Olimpia Milano-Virtus Bologna: come funziona la finale scudetto Serie A1 2023

Il regolamento di Olimpia Milano-Virtus Bologna: come funziona e tutto quel che serve sapere sulla la finale Playoff della Serie A1 2022/2023 di basket maschile. Come l’anno scorso, sono le due formazioni più quotate del nostro campionato a giocarsi lo scudetto, ma c’è una sostanziale novità rispetto a un anno fa, visto che al termine della regular season ha chiuso in testa la formazione di Messina, a pari punti con quella di Scariolo ma avanti nella differenza canestri. Dunque nella serie di finale che, a differenza di quarti e semifinali, si giocherà al meglio delle sette partite, dunque con la vittoria del tricolore della squadra che per prima conquisterà quattro vittorie, le prime due partite si giocheranno in casa dell’Armani, così come l’eventuale gara-7 decisiva.

Vediamo nel dettaglio l’alternanza casa-trasferta. Si parte venerdì 9 giugno con gara-1 alle 20.30 a Milano al Forum di Assago, si prosegue con gara-2 domenica alle 18 sempre in casa dell’Olimpia. Poi la serie si sposterà a Bologna per gara-3 in programma il 14 giugno alle ore 20.30 e gara-4 il 16 giugno sempre alle ore 20.30 e sempre in Emilia. L’eventuale gara-5 si risposterà a Milano il 19 giugno alle ore ore 20.30, l’eventuale gara-6 a Bologna il 21 giugno alle ore 20.30. Se si arriverà sul 3-3, la settima sfida che a quel punto sarà decisiva e tesissima si giocherà il 23 giugno alle 20.30, come detto a Milano.