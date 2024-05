Playoff Serie A2 basket 2023/2024, Trieste sbanca Torino in gara-1. Ok Cantù, Forlì, Udine e Fortitudo Bologna

Scattano i playoff di A2 in questa domenica ricca di gare-1 che hanno visto perlopiù successi delle squadre in casa. Cantù batte Cividale, Udine supera Cremona, Bologna ha la meglio su Cividale e Forl su Vigevano, mentre l’unico upset è quello di Trieste, che sbanca Torino.

Al PalaCarnera Udine domina gara-1 contro Cremona grazie in particolare a un’incredibile prestazione balistica negli ultimi 10′ di partita. In realtà Cremona parte meglio grazie alla presenza sotto canestro di Cotton, ma con il passare dei minuti la formazione di casa esce fuori. Protagonista è Da Ros, che dalla panchina contribuisce con un parziale importante nel secondo quarto che riporta Udine in parità. Gaspardo è dominante con 5/9 dll’arco e chiude con 21 punti, ma si arriva alla sirena del terzo quarto con la sfida ancora in bilico, sul +6 per i padroni di casa. Nell’ultimo periodo, però, non c’è storia. Udine lascia Cremona a 0 canestri per diversi minuti, apre un parziale di 24 a 0 e finisce per vincere il quarto 28-4 verso il 95-65 finale.

Forlì domina Vigevano sul parquet di casa 87-71 e si porta in vantaggio nella serie dopo gara-1. Quattro giocatori in doppia cifra per i padroni di casa. Il migliore è Zampini con 18 punti e 5 assist. Bene anche Cinciarini con 16 punti, Pascolo con 12 e Magro e con 10. Non bastano a Vigevano i 18 punti con 3 assist di Smith e la doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi di Battistini. La serie resta a Forlì anche per gara-2, in programma il 7 maggio alle 20.30

Successo agevole anche per la Fortitudo Bologna, che batte 78-65 Treviglio davanti ai propri tifosi. Il migliore degli emiliani è Ogden con 22 punti e 5 rimbalzi. Bene anche Freeman (11 punti+6 rimbalzi) e l’eterno Aradori (10 punti+4 assist). Non bastano a Treviglio tre giocatori in doppia cifra (14 Miaschi, 13 Guariglia e Pacher). La serie resta a Bologna per gara-2, che si giocherà il 7 maggio alle 20.30.

Cantù sfida sul proprio parquet di casa Cividale, in un match tra seconda e settima qualificata del Tabellone Verde e di quello Rosso. I padroni di casa conquistano il vantaggio dopo pochi rimbalzi e in breve tempo prendono il largo. Cividale insegue a distanza, senza riuscire a dimostrarsi un pericolo per gli avversari. Dopo dieci minuti di gioco, il punteggio è di 24-9. Nel secondo quarto, Cividale cerca la risposta, accorciando le distanze sugli avversari. Cantù non si lascia però raggiungere e rimane saldamente alla guida del match. Alla sirena che indica la fine del primo tempo, la compagine di casa è in vantaggio per 48-34. Dopo l’intervallo, Cantù si mantiene in testa, ma Cividale si dimostra più aggressiva e inanella una serie di canestri. Sul finale del terzo quarto, le squadre sono separate da solo nove punti, con il tabellone che segna 69-60. Per l’ultima frazione di gioco, è ancora tutto da decidere. Nel quarto e ultimo parziale in campo, Cantù sale nuovamente in cattedra e lascia Cividale all’inseguimento e dopo quaranta minuti di gioco vince 91-76.

Nel frattempo, Torino incontra Trieste nel palazzetto piemontese. La squadra di casa ha terminato la prima fase stagionale quarta nel Tabellone Verde, mentre gli ospiti sono finiti quinti nel Tabellone Rosso. Trieste inizia l’incontro con più aggressività rispetto ai rivali e trova l’iniziale vantaggio. La compagine torinese però non si arrende e sul finale del primo tempo tenta la rimonta. La sirena mette un punto fermo al primo quarto, che si conclude 18-28. Nel secondo parziale, la partita entra nel vivo. Torino rimonta fino a pareggiare e poi sorpassa. Trieste non si fa trovare impreparata e risponde, dando inizio ad un valzer di sorpassi che si rende protagonista per tutto il parziale. Sul finale, i padroni di casa siglano un nuovo sorpasso, e si va a riposo sul 45-41. Al termine dell’intervallo le squadre tornano in campo, con Torino che rimane in vantaggio per una prima parte del terzo quarto. Sul finale Trieste riesce ad organizzare la rimonta, raggiungendo la formazione di casa e mettendo a punto il sorpasso sulla sirena che segnala la fine del parziale. A soli dieci minuti dal termine, il punteggio è di 62-64. L’ultimo quarto di gioco parte a rilento, con Trieste che dopo alcuni minuti riesce a dare lo strappo decisivo, mentre Torino è costretta a tallonare. Al termine dei quaranta minuti di gioco, il risultato è di 76-83.