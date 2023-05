Playoff Serie A1 basket 2022/2023, Milano a valanga su Sassari: gara-1 termina 95-72

Era favoritissima Milano in gara-1 di questa semifinale dei playoff della Serie A1 di basket 2022/2023: gli uomini di coach Messina si sono sbarazzati di Sassari con lo score di 95-72, punteggio che poteva essere ancora più rotondo se la gestione delle energie non avesse spinto i lombardi a tirare un po’ i remi in barca. Il primo quarto aveva già fatto capire tutto, con un 25-12 senza appello e in cui era venuta fuori tutta la manifesta superiorità dei padroni di casa, i quali hanno poi arrotondato il punteggio con un secondo e un terzo quarto caratterizzato dalla grande attenzione. Dopo i primi 30 minuti di gioco effettivo, sul tabellone si leggeva 78-48, un +30 che è diminuito solo in un ultimo periodo senza più alcuna suspance. Per Milano, tra i migliori ci sono stati Voigtmann (22 punti) e Baron (11 punti), mentre ai sardi non sono bastate le buone prove di Diop e Dowe (13 punti per entrambi).