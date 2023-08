Pallacanestro Viola, Vulpis: “La Regione Calabria intervenga a supporto dello sport”

“Nelle ultime settimane hanno destato forte interesse le notizie relative ai progetti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria a supporto dello sport. Sono stati stanziati, rispettivamente, 1,2 e 1,34 milioni di euro per aiutare una serie di club che rappresentano lo sport di un intero territorio, portando, nel contempo, l’immagine positiva delle regioni di appartenenza in giro per l’Italia”. Queste le parole dell’ex vicepresidente vicario della Lega Pro, Marcel Vulpis, ora consulente strategico della Pallacanestro Viola Reggio Calabria sui temi del marketing e comunicazione. “Il Friuli-Venezia Giulia ha scelto di supportare l’Udinese calcio, che, di recente, si è trovata a gestire il mancato rinnovo del title sponsor dello stadio/maglia; la Liguria, con un progetto di più ampio respiro, ha deciso di erogare fondi pubblici ad una serie di club professionistici e/o di grande blasone storico, chiedendo loro l’apposizione del marchio promo-turistico (denominato “La Mia Liguria”) sulle maglie da gioco. Anche nel caso del Friuli-Venezia Giulia è stato studiato un marchio per la promozione turistica (“io sono FVG”)”.

Quindi, secondo Vulpis, “partendo da questi due esempi concreti, per il territorio di Reggio Calabria sarebbe essenziale (soprattutto al termine di un’emergenza sanitaria durissima, oltre che non prevedibile) un supporto economico da parte di Regione Calabria per i due brand di riferimento in ambito sportivo: la Pallacanestro Viola e la Reggina calcio (soprattutto dopo le future decisioni del Consiglio di Stato). Le difficoltà degli ultimi anni sono strettamente collegate all’emergenza sanitaria. Questi club hanno continuato a giocare pur sapendo che non avrebbero incassato ricavi da stadio. L’hanno fatto per rispetto delle istituzioni sportive e per dare una speranza e un momento di svago alla loro comunità di riferimento. Un impegno totalmente a carico delle rispettive proprietà”.

E ancora: “Adesso, terminata l’emergenza, sarebbe importantissimo sviluppare, con la Regione, un progetto di promozione turistica apponendo il logo dell’iniziativa direttamente sulle casacche (sia in casa, sia in trasferta). Noi, come Pallacanestro Viola, crediamo fortemente nello sport inteso come veicolo di promozione di un intero territorio. Quest’anno la nostra squadra giocherà, nel campionato “B2”, non solo in Calabria, ma anche in Puglia, in Campania e soprattutto in Sicilia”. E c’è un invito: “Sarebbe importante, caro Governatore, vedere un brand (noi abbiamo pensato ad esempio a “Calabria nel Cuore”) su tutte le divise delle squadre calabresi e ci fa piacere essere i primi a lanciare l’idea e ad invitarLa al primo match casalingo al Palacalafiore. Dopo Ferragosto, pertanto, sarà nostra premura contattarLa ufficialmente per parlarle dell’idea che deve servire a veicolare l’immagine “positiva” della Calabria in ogni angolo della nostra bellissima penisola”.