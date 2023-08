Manchester United, Ten Hag: “Kane? Siamo contenti di Hojlund. Non ha un infortunio grave”

Inseguito a lungo dal Manchester United, Harry Kane finisce al Bayern Monaco. L’allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag però non ha rimpianti, in particolare dopo l’acquisto di Rasmus Hojlund, ex Atalanta: “Kane è un grande attaccante, ha tutte le caratteristiche e le qualità che vorresti vedere in una punta e di sicuro un giocatore come lui mancherà alla Premier League – ha sottolineato il tecnico olandese – ma c’è una strategia dietro ogni decisione, abbiamo puntato su un giocatore di prospettiva e siamo contenti della rosa che abbiamo”. Il ventenne danese potrebbe ritardare il suo esordio con la maglia dei Red Devils – che debutteranno in campionato lunedì prossimo in casa contro il Wolverhampton – per via di un problema alla schiena. “Non è un infortunio grave – precisa Ten Hag -, ma non è ai livelli in cui sono gli altri giocatori in questo momento, quindi ora dobbiamo allenarlo. La prognosi è sempre difficile da dire, ma siamo fiduciosi e positivi”.