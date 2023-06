Olimpia Milano: Shields rinnova fino al 2026

Come già annunciato nei giorni scorsi, Milano blinda Shavon Shields. La guardia dell’Olimpia prolunga contratto fino al 2026. . “Per me è un onore ricevere questo tipo di fiducia dall’Olimpia Milano. Sono anche grato di poter continuare ad indossare la maglia dell’Olimpia e rappresentare la città di Milano e i suoi tifosi. Faccio parte di questo progetto da tre anni e sono entusiasta di continuare ad esserlo in futuro. Ora vogliamo continuare a costruire tutti insieme”, queste le parole dell’ex giocatore di Baskonia.