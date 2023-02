Olimpia Milano, lesione al ginocchio destro per Devon Hall: almeno un mese di stop

Pessime notizie per l’Olimpia Milano, che perde per almeno un mese Devon Hall, vittima di un infortunio rimediato nella sfida di Coppa Italia contro Brescia. Il giocatore ha riportato “una lesione osteocondrale al ginocchio destro che necessiterà di un periodo di cure riabilitative – si legge in una nota diramata dalla società – Hall sarà rivalutato in quattro settimane dopo di che sarà possibile stimare i tempi di ritorno all’attività sul campo“.