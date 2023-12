Olimpia Milano espugna Barcellona, Messina: “I miei giocatori hanno cuore”

“È molto difficile vincere al Palau, stando sempre davanti per 40 minuti. Siamo partiti bene, nel secondo tempo abbiamo subito la loro pressione difensiva, ma era normale questo. A quel punto non ci siamo accontentati ma abbiamo cercato sempre il ferro”. Lo ha detto l’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, dopo la vittoria contro Barcellona in Eurolega: “Vincere al Palau Blaugrana è importante. Ma abbiamo giocato anche con Olympiacos, Valencia ed Efes molto bene, quando abbiamo perso spesso lo abbiamo fatto nell’ultimo quarto. Siamo una squadra di carattere. Abbiamo reagito vincendo con la Virtus e poi oggi, i miei giocatori hanno cuore”.