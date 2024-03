Zion Williamson sta bene ed è un fattore: i New Orleans Pelicans vincono ancora

Zion Williamson - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

Nella notte è arrivata la 4^ vittoria consecutiva per i New Orleans Pelicans, che si sono imposti sul campo degli Atlanta Hawks per 116-103. La squadra allenata da Willie Green ha un record di 39 vittorie e 25 sconfitte, che li porta al 5^ posto in classifica nella Western Conference, che varrebbe l’accesso diretto ai playoff. A regalare l’importante vittoria in casa degli Hawks ci hanno pensato Trey Murphy, top scorer con ben 28 punti, e Zion Williamson, che ha messo a referto 27 punti, con il 70% di realizzazione, 6 rimbalzi, 7 assist e ben 2 stoppate. Positiva anche la prova del veterano Cj McCollum, che segna ben 20 punti nella sua partita.

La franchigia della Louisiana sta disputando una stagione molto convincente, e il traguardo playoff sembra alla portata dei ragazzi di coach Green. Gli esiti della post-season dipenderanno tutti dalla condizione di Zion Williamson, che, se rimane concentrato e soprattutto in salute, potrà essere sicuramente una spina nel fianco per qualunque avversario, perché l’ex stella di Duke ha dalla sua parte una smisurata potenza fisica e un talento incredibile, che in partita fanno la differenza. Se New Orleans vuole andare aventi più possibile con nella post-season, non dovranno mancare le prestazioni di Brandon Ingram, altro pezzo forte dei Pelicans, che sta disputando una bella stagione con più di 21 punti di media a partita, e l’esperienza di McCollum, insieme alla grande intensità del trio composto da Murphy-Jones-Alvarado, tutti e tre fondamentali in entrambe le metà campo. I Pelicans vogliono stupire ancora e in caso di qualificazione diretta ai playoff, la squadra di Green vorrà sicuramente fare bene, per regalarsi soddisfazioni nella seconda parte di stagione.