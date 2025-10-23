In Spagna saranno 24 gli atleti italiani impegnati nel primo appuntamento del circuito iridato 2025-2026 per la specialità.

Nel ritiro collegiale in corso presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia, la Nazionale azzurra di fioretto femminile e maschile lavora in vista del debutto stagionale in Coppa del Mondo, in programma dal 6 al 9 novembre a Palma de Mallorca. In Spagna saranno 24 gli atleti italiani impegnati nel primo appuntamento del circuito iridato 2025-2026 per la specialità. Tra convocati e autorizzati, il Commissario tecnico Simone Vanni ha selezionato 12 fiorettiste e 12 fiorettisti che parteciperanno alle competizioni individuali, cui seguiranno nell’ultima giornata le prove a squadre.

Il calendario nelle Baleari verrà aperto giovedì 6 novembre dalla fase a gironi e dai tabelloni di qualificazione della gara femminile, mentre venerdì 7 sarà la volta dei preliminari maschili, prime due giornate riservate agli atleti non compresi tra i primi 16 del ranking mondiale che saranno invece già ammessi di diritto al tabellone principale. Sabato 8 novembre è previsto il clou delle prove individuali sia al femminile che al maschile, per l’assegnazione delle prime medaglie della nuova stagione, mentre domenica 9 si disputeranno le due competizioni a squadre.

Tra le donne, rappresenteranno il Tricolore le azzurre Martina Favaretto (numero 2 al mondo), Anna Cristino (4), Arianna Errigo (6), Martina Batini (7), Elena Tangherlini (14), Martina Sinigaglia (17), Alice Volpi (24), Francesca Palumbo (25), Irene Bertini (27), Carlotta Ferrari (42), Aurora Grandis (53) e Camilla Mancini (72).

Tra gli uomini, invece, saranno in pedana Tommaso Marini (numero 3 del ranking), Guillaume Bianchi (4), Filippo Macchi (6), Alessio Foconi (12), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (30), Tommaso Martini (35), Edoardo Luperi (50), Damiano Di Veroli (56), Alessio Di Tommaso (83), Lorenzo Nista (88) e Damiano Rosatelli (91).

Per le gare a squadre del 9 novembre, il CT Simone Vanni ha indicato cinque nominativi per ciascuna formazione, dai quali saranno poi scelti i quartetti: al femminile, per l’Italia sono in convocazione Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi; mentre al maschile sono stati selezionati Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Davide Filippi.

A Palma de Mallorca, con il Responsabile d’arma, comporranno lo staff azzurro i maestri Fabio Galli, Alessandro Puccini e Marco Ramacci, supportati dai fisioterapisti Matteo Scodro e Stefano Vandini.

In questi giorni, nel raduno collegiale al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, le Nazionali maschile e femminile di fioretto sono state impegnate anche in una sessione di valutazione funzionale. L’attività, coordinata dagli esperti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI in collaborazione con la direzione tecnica e lo staff della Federazione Italiana Scherma, ha previsto una serie di test mirati a monitorare lo stato fisico degli azzurri attraverso prove neuromuscolari. I dati raccolti serviranno allo staff federale per ottimizzare i carichi di lavoro, prevenire infortuni e pianificare al meglio la stagione agonistica. La due giorni di test si inserisce nella strategia di preparazione delle squadre in vista dei prossimi impegni internazionali, con l’obiettivo di integrare al massimo la componente fisica con quella tecnico-tattica.

Prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto – Palma de Mallorca, 6-9 novembre 2025

Fiorettiste azzurre – gara individuale femminile: Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini, Martina Sinigaglia, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini

Fiorettisti azzurri – gara individuale maschile: Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli

Fiorettiste azzurre – gara a squadre femminile: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

Fiorettisti azzurri – gara a squadre maschile: Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Davide Filippi

Responsabile d’arma: Simone Vanni

Staff tecnico: Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Fisioterapisti: Matteo Scodro, Stefano Vandini

Il programma di Palma de Mallorca

Giovedì 6 novembre – Preliminari gara individuale femminile

Venerdì 7 novembre – Preliminari gara individuale maschile

Sabato 8 novembre – Gare individuali, tabelloni principali (femminile e maschile)

Domenica 9 novembre – Gare a squadre (femminile e maschile)