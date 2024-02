Tyrese Haliburton show da padrone di casa ad Indianapolis: brilla anche nella notte delle stelle

Nella notte dell’attesissimo All-Star game, che quest’anno si è svolto ad Indianapolis, nel match che ha visto scontrarsi il team dell’Ovest di Lebron James e quello dell’Est capitanato da Giannis Antetokounmpo, sono quest’ultimi che si aggiudicano l’incontro grazie al punteggio di 211-186, con Damian Lillard MVP della serata, con ben 39 punti segnati, 3 rimbalzi e 6 assist.

Grande protagonista del team guidato dal fenomeno greco è Tyrese Haliburton, che ha giocato questo All-Star game davanti al suo pubblico, quello degli Indiana Pacers. Il numero 0, arrivato al secondo All-Star game della sua carriera, regala tanto spettacolo, mettendo a referto 32 punti, con 10 triple messe a segno, 6 assist e 7 rimbalzi, una delle performance migliori per la squadra che rappresenta la Eastern Conference.

L’ex giocatore draftato dai Sacramento Kings, arrivato nello stato dell’Indiana nel 2022, sta facendo senza dubbio la stagione migliore della sua carriera; infatti, sta viaggiando con poco meno di 22 punti di media a partita con quasi 12 assist di media, una doppia-doppia ambulante. Le sue cifre stagionali mostrano come la guardia del coach Rick Carlisle sia devastante in fase realizzativa e che sia senza dubbio uno dei migliori passatori della lega, oltre che ad essere uno dei più divertenti da vedere. Il talento ex Iowa State è in piena corsa per la conquista del premio Most Improved Player, ovvero il giocatore più migliorato della stagione.

Con i suoi fantastici numeri, Haliburton sta trascinando gli Indiana Pacers per la conquista dei playoff, per avere anche un ruolo di protagonista anche nella post-season. Insieme al terzetto composto da Pascal Siakam, Bennedict Mathurin e Myles Turner, la squadra di Carlisle può rivelarsi come la possibile sorpresa di questa stagione e perché no dei playoff, visto che sono una squadra talentuosa e molto scomoda da affrontare, grazie alle clamorose capacità nel numero 0, sempre più protagonista in quei di Indianapolis.