Playoff Nba, Butler trascina Miami: Boston ko in gara-1 al TD Garden

di Mattia Zucchiatti 30

Miami inizia nuovamente una serie con una vittoria in trasferta. Stavolta a farne le spese in finale ad Est, dopo Milwaukee e New York, sono i Boston Celtics, sconfitti 116-123 in una notte in cui il protagonista assoluto è stato Jimmy Butler. Il 33enne realizza 12 punti nel primo quarto e ne aggiunge 23 nel secondo tempo, chiudendo a quota 35 (impreziosita da 5 rimbalzi e 7 assist). Oltre a Butler, sul tabellino finiscono altri cinque giocatori con almeno 15 punti: Bam Adebayo chiude a 20 (9/13 al tiro, 8 rimbalzi e 5 assist), 15 a testa per Kyle Lowry, Gabe Vincent, Caleb Martin e Max Strus (in cattedra nel terzo quarto). La gara nel complesso è equilibrata, al punto che il massimo vantaggio toccato è di marca Boston (+13 nel secondo quarto). I Celtics chiudono all’intervallo sul +9, ma le loro certezze vengono a mancare negli ultimi due periodi. Sono 46 i punti di Miamdi nel terzo quarto, mentre nell’ultimo Jaysom Tatum sparisce (zero tiri dal campo nella frazione finale) e chiude con i 30 punti prodotti precedentemente. A Boston non bastano altri cinque elementi in doppia cifra: Jaylen Brown da 22 punti, Robert Williams da 14, doppia doppia da 13 punti e 11 assist per Marcus Smart, 19 per Malcolm Brogdon e 11 per Derrick White. Nella notte tra venerdì e sabato gara-2 a Boston.