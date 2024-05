Playoff Nba 2024, New York e Denver salgono 3-2: Brunson e Jokic inarrestabili

I New York Knicks e i Denver Nuggets si portano sul 3-2 in gara-5 delle serie valevoli per le semifinali di Conference, battendo rispettivamente gli Indiana Pacers 121-91 e i Minnesota Timberwolves 112-97. Al Madison Square Garden dopo la sconfitta pesante in gara-4 (121-89), New York reagisce rifilando 30 punti di scarto ad Haliburton e compagni. Un dominio riflesso nei dati a rimbalzo. Venti quelli offensivi dei Knicks contro i cinque dei Pacers, per un totale di 53 a 29. Nel fondamentale Josh Hart ne fa registrare 11 (con 18 punti), mentre Isaiah Hartenstein si spinge fino a 17. Per il resto, la copertina se la prende Jalen Brunson che chiude con 44 punti, 4 rimbalzi e 7 assist, con un 18/35 al tiro. Doppia cifra anche per Miles McBride (17 punti) e Alec Burks (18). Serata storta in casa Indiana per Tyrese Haliburton che mette a referto solamente 13 punti in 34 minuti. Non bastano agli ospiti i 22 punti di Pascal Siakam, né i 16 di Myles Turner e gli 11 di Andrew Nembhard.

Successo casalingo per i Denver Nuggets, che prendono il largo contro i Timberwolves solamente nella parte finale del terzo quarto. Nikola Jokic ritira il premio MVP e domina. Per lui 40 punti, 7 rimbalzi e 13 assist in una serata che lo vede chiudere con un 15/22 al tiro. Promossi anche Aaron Gordon (18 punti, 10 rimbalzi e 5 assist), Kentavious Caldwell-Pope (16 punti), Jamal Murray (16) e Christian Braun (10+5 in 28 minuti). Senza Mike Conley, ai box per un infortunio al tendine d’Achille, Minnesota deve fare i conti anche con una serata non indimenticabile Anthony Edwards, che si ferma a quota 18 punti (5/15 al tiro). Meglio di lui fa Karl-Anthony Towns con 23 punti, mentre Rudy Gobert ne mette 18 con 11 rimbalzi. Non basta contro Jokic e compagni.