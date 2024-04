Playoff Nba 2024, i Lakers sprofondano: Denver vince a Los Angeles e sale sul 3-0 nella serie

Niente da fare. I Lakers non si svegliano neanche a Los Angeles e subiscono la sconfitta del 3-0 nella serie per 105-112 in gara-3 contro i Denver Nuggets. A fare la differenza sono le stelle dei campioni in carica. Aaron Gordon è il miglior realizzatore con 29 punti e 15 rimbalzi, mentre Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Jamal Murray, con 22 punti, 5 rimbalzi, 9 assist, mentre Michael Porter chiude con 20 punti e 10 rimbalzi. I Lakers approcciano meglio al match e salgono sul +12 nel secondo quarto, ma prima dell’intervallo i Nuggets riescono a ricucire sul -4. Sono le prove generali per lo scossone di Denver, che completa la rimonta e consolida la fuga sul massimo vantaggio di +15, fino al 105-112 finale. Non bastano ai Lakers le prove dei suoi fuoriclasse: Anthony Davis chiude con 33 punti e 15 rimbalzi. LeBron James ne aggiunge 26 con 9 assist e 6 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers accorciano lo svantaggio nella serie (1-2) e battono i New York Knicks in un successo nel segno di un travolgente Joel Embiid. Nonostante i recenti problemi fisici, il classe 1994 indossa i panni del trascinatore e chiude con 50 punti, 8 rimbalzi e 4 assist nel 125-114 finale. Promosso anche Tyrese Maxey con 25 punti e 7 assist. In evidenza, dall’altro lato, Jalen Brunson (39 punti e 13 rimbalzi), ma la sua prova non basta a New York. Ancor meno equilibrio nell’altra sfida di serata. Gli Orlando Magic travolgono 121-83 i Cleveland Cavaliers e riducono lo svantaggio nella serie sul 2-1. Protagonista della serata è Paolo Banchero, autore di 31 punti, 14 rimbalzi e 5 assist in poco più di 29 minuti giocati, mentre Jarrett Allen (15 punti e 8 rimbalzi) è l’unico a strappare la sufficienza nella serataccia di Cleveland.

I risultati

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 121-83 (1-2)

Philadelphia 76ers-New York Knicks 125-114 (1-2)

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 105-112 (0-3)