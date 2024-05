Playoff NBA 2024, Edwards e Towns si accendono: Minnesota vince a Dallas e forza gara-5

I Minnesota Timberwolves ottengono la prima vittoria in queste finali della Western Conference e trascinano a gara-5 la serie contro i Dallas Mavericks (avanti 3-1), sconfitti tra le mura amiche dell’American Airlines Center con il punteggio di 100-105. Per la prima volta in questo confronto in postseason con i Mavs, Minnesota riesce a difendere il vantaggio acquisito nell’ultimo quarto. Merito di uno scatenato Anthony Edwards, che chiude con la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, con un ruolo decisivo in un finale rocambolesco caratterizzato da un potenziale gioco da 4 punti a firma Luka Doncic a 13 secondi dalla fine che avrebbe permesso a Dallas di portarsi sul -2. Il libero sbagliato restituisce però un po’ di tranquillità a Minnesota che va poi a bersaglio con un glaciale Naz Reid sotto canestro. Per Doncic c’è comunque la nona tripla doppia in carriera ai playoff (come Wilt Chamberlain) con 29 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, ma anche per lui non è una serata indimenticabile al tiro con un 7/21 dal campo che si riflette complessivamente sul 42% di squadra. Serata storta anche per Kyrie Irving, che non va oltre 16 punti con 2 rimbalzi e 4 assist.

Discorso diverso in casa Timberwolves dove i meccanismi in gara-4 funzionano bene: Karl Anthony Towns si riscatta e realizza 20 dei suoi 25 punti totali nel secondo tempo chiudendo con un 9/13 dal campo e 4/5 da tre. “Dovevamo essere aggressivi. Non è il momento di avere dubbi in testa, soprattutto in questo momento, è Gara 4, sotto 3-0. Non era il momento di avere dubbi”, le parole da leader del dominicano. I Wolves negli annali non saranno dunque la 16esima squadra su 21 ad essere travolta dopo aver perso le prime tre partite di una serie iniziata in casa. Adesso cercheranno di essere i quarti a forzare gara-6. Presto invece per pensare di essere i primi a vincere la serie in rimonta da uno svantaggio di 3-0. Si ragiona volta per volta. Appuntamento per gara-5 giovedì notte a Minneapolis, con i Celtics (già alle Finals) spettatori interessati.