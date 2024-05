Playoff NBA 2024, Brown trascina e Haliburton si fa male: Boston avanti 2-0 contro Indiana

Lo show di Jaylen Brown, l’infortunio di Tyrese Haliburton. Sono i due volti di gara-2 delle finali di Eastern Conference al TD Garden, dove i Boston Celtics, a differenza di quanto fatto contro Miami e Cleveland, non si fanno sorprendere dagli Indiana Pacers e salgono 2-0 nella serie. È di 126-110 il punteggio finale di una partita che dalla seconda metà del secondo quarto è stata poche volte in equilibrio. Dopo aver toccato il +16 di vantaggio, Boston subisce il tentativo di rimonta di Indiana (68-66), ma proprio nel momento migliore degli ospiti, i padroni di casa tornano a ritrovare confidenza al canestro e in difesa. Protagonista di gara-2 è uno scatenato Jaylen Brown che mette a referto 40 punti (eguagliato il massimo in carriera ai playoff) in 36 minuti. Al resto pensano Jayson Tatum (23 punti e 6 rimbalzi) e Derrick White (23 punti con 4/8 dall’arco), entrambi infallibili ai liberi (7/7 in due). Prova solida anche per Jrue Holiday che chiude con 15 punti e 10 assist, mentre in venticinque minuti Al Horford fa registrare dieci dei quaranta rimbalzi totali di Boston.

Ai Pacers non basta la prestazione di Pascal Siakam che chiude con 28 punti, 5 rimbalzi e 13/17 dal campo. È lui l’unico in casa Indiana a superare quota 20 punti. Andrew Nembhard ne aggiunge 16, Obi Toppin si ferma a 11. E a peggiorare lo stato d’animo degli ospiti è l’infortunio muscolare di Tyrese Haliburton (10 punti, 4 rimbalzi e 8 assist per lui) nel terzo quarto. Il 24enne è costretto ad uscire per un problema al bicipite femorale, ma già nel primo tempo aveva subìto un colpo al torace a seguito di uno scontro fortuito con Brown. “Ne sapremo di più domani e poi probabilmente di più sabato”, ha detto coach Rick Carlisle. Haliburton (uscito zoppicando dall’arena senza parlare con la stampa) rischia di aver chiuso oggi la sua stagione.