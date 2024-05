Playoff NBA 2024, Boston vola alle Finals: Pacers battuti ancora in rimonta

Ancora una rimonta, un altro finale drammatico. I Boston Celtics battono 105-102 gli Indiana Pacers al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis e chiudono la serie sul 4-0, aggiudicandosi il pass per il ritorno alle NBA Finals, a distanza di due anni dall’ultima volta. Sotto gli occhi di uno sconsolato Tyrese Haliburton, costretto per l’infortunio al flessore a saltare anche questo impegno, gli uomini di coach Rick Carlisle passano avanti nel punteggio ad inizio secondo tempo e perdono il vantaggio solamente negli istanti finali. Come già capitato in gara-3, decisivo è Jaylen Brown (nominato MVP della serie) che completa la rimonta con il canestro del 102-102 in un quarto quarto in doppia cifra (10 punti).

Da questo momento, per quasi due minuti, nessuno va a bersaglio. Merito anche del solito Brown autore di una stoppatona su Andrew Nembhard. Sono le prove generali per la beffa per i Pacers, che si concretizza nella tripla dall’angolo della vittoria a 40 secondi dalla fine a firma Derrick White. Quest’ultimo chiude con 16 punti, 4 rimbalzi, 4 assist, 5 recuperi e 3 stoppate. Una prova totale che si aggiunge a quella dei soliti Brown (29 punti e 6 rimbalzi), Jayson Tatum (26+13+8, ma con 3/11 dall’arco) e Jrue Holiday (17-9). Prestazione comunque sufficiente per Indiana che ha poco da rimproverarsi, se non la gestione degli istanti finali: Andrew Nembhard è il miglior realizzatore dei suoi con 24 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Diciannove quelli di Pascal Siakam (che aggiunge 10 rimbalzi). Poi TJ McConnell (15 punti), Aaron Nesmith (14) e Obi Toppin (12).

Due anni fa, prima delle Finals, i Celtics giocarono 18 partite, con gara-7 forzata sia contro Miami che contro Milwaukee. Quest’anno, Boston avrà nove giorni liberi prima dell’inizio delle finali in casa. “Mi sento come se fossimo più maturi ovviamente”, ha detto Al Horford alla fine. Ora l’attesa è per conoscere l’avversaria. Gara-4 tra Mavericks e Timberwolves è prevista invece stanotte alle 2.30, con Doncic e compagni che guidano la serie sul 3-0.