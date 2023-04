Playoff NBA 2023: Philadelphia chiude sul 4-0 la serie contro Brooklyn, Phoenix avanti 3-1 contro i Clippers

Conosciamo ufficialmente la prima qualificata ai quarti di finale dei playoff NBA 2023: si tratta dei Philadelphia 76ers, che hanno sconfitto in trasferta i Brooklyn Nets 96-88 e hanno chiuso la serie sul 4-0. Dopo un primo e un secondo quarto molto complessi, con i padroni di casa che si erano trovati sul punteggio di 48-40, la compagine ospite è uscita alla distanza e ha completato la rimonta grazie a una seconda metà di gara impeccabile. Benissimo Harris (25 punti) e Harden (17 punti) per Philadelphia, mentre a Brooklyn non sono bastati i 20 punti di Dinwiddie e i 19 messi a segno da Claxton.

Vittoria esterna per i Phoenix Suns, che si sono imposti 100-112 in casa dei Los Angeles Clippers allungando la serie sul 3-1. Grande battaglia nei primi tre quarti di gara, ma dal 66-65 del terzo parziale gli ospiti hanno allungato rimanendo avanti fino alla fine del match e raggiungendo il massimo vantaggio sul 96-109 dell’ultimo quarto. Westbrook protagonista con ben 37 punti, seguito da Durant con 31 e da Brooker con 30.