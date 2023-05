Playoff NBA 2023, nessuna rimonta clamorosa: Miami batte Boston in gara-7 e vola in finale

Saranno i Miami Heat a sfidare, nella finalissima NBA del 2023, i grandi favoriti Denver Nuggets: nulla da fare, dunque, per i Boston Celtics, che puntavano a diventare la prima squadra nella storia a rimontare con successo un iniziale 0-3 nella serie. Il sogno era vivo più che mai, dal momento che gara-7 si è persino disputata tra le loro mura amiche, ma alla fine sono stati gli ospiti a trionfare per 103-84 al termine di una gara poco spettacolare, nella quale a prevalere è sempre stata la grande tensione di questo storico e decisivo appuntamento. Miami è stata trascinata dalle grandiose prestazioni di Butler (28 punti) e di Martin (26 punti), mentre per Boston i migliori sono stati Brown e White. Sarà, dunque, Heat contro Nuggets in finale NBA: Denver parte come super favorita e va a caccia per primo alloro NBA della propria storia, mentre il team proveniente dalla Eastern Conference ha vinto il titolo in 3 circostanze precedentemente, l’ultima delle quali esattamente 10 anni fa.