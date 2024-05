Playoff Nba 2023/2024: Okc pareggia la serie con Dallas, primo match point per Boston

Proseguono i playoff di Nba 2023/2024. Okc passa in casa di Dallas e pareggia la serie. Boston batte Cleveland e avrà il primo match point in casa in gara-5

Boston batte Cleveland a domicilio 109-102. Si accendono Tatum e Brown, che combinano 60 sei 109 punti dei Celtics. Sono 33 con 11 rimbalzi e 5 assist per lo 0 e 27 con 8 rimbalzi per il 7. In doppia cifra anche Holiday (16 punti+ 7 rimbalzi+ 5 assist) e Pritchard in uscita dalla panchina (11 punti). Buona prova dei Cavaliers, nonostante l’assenza di Donovan Mitchell a causa di un problema al polpaccio e l’indisponibilità di Jarrett Allen per un problema alle costole. Garland è l’ultimo a mollare con 30 punti e 7 assist. 19 punti a testa per LeVert e Mobley, ma non bastano a una Cleveland che sembra condannata ad abbandonare i playoff in gara-5, in programma nella notte tra il 15 e il 16 all’1 al TD Garden di Boston.

Oklahoma vince a Dallas 100-96 e pareggia la serie sul 2-2. I Mavericks restano al comando per tre quarti di gara, ma vanno sotto a metà ultimo quarto e cadono a causa di un parziale di 27-35 nei dieci minuti finali. Sottotono i big della squadra di Jason Kidd. Solo 9 punti per Kyrie Irving, che tira con il 36% dal campo (4/11). Meglio Luka Doncic, che mette a referto una tripla doppia da 18 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Continuano i problemi al tiro dello sloveno (6/20 dal campo e 2/9 da tre). Il migliore di Dallas è Pj Washington con 21 punti e 12 rimbalzi. La serie ora si sposta a Oklahoma City per gara-5, in programma nella notte tra il 15 e il 16 alle 03.30.