Playoff Nba 2023/2024: Murray stende i Lakers sulla sirena, Phila crolla sul più bello con i Knicks

Proseguono i playoff Nba. Murray a tempo scaduto batte i Lakers. New York rimonta cinque punti di svantaggio negli ultimi 30 secondi e Cleveland allunga sul 2-0 con Orlando.

TABELLONE PLAYOFF

Tre partite nella notte di Playoff Nba. Playoff Jamal detta legge a Denver e decide la sfida tra Nuggets e Lakers allo scadere. Il 27 della squadra di Malone si inventa uno step back con cui batte la difesa di Anthony Davis e trova il canestro del 101-99, mandando in estasi la Ball Arena di Denver. Sono 20 i punti a fine partita per Murray, di cui 16 messi a segno nell’ultimo quarto. Per i restanti tre quarti ci pensa il solito Jokic (27+20+10) con la solita tripla doppia. Non bastano a Los Angeles i 32 punti di Davis e i 26 punti con 8 rimbalzi e 12 assist di Lebron James per evitare la seconda sconfitta nella serie. Sfida emozionante tra New York e Philadelphia, con la squadra di Thibodeau che la spunta 104-101 e si porta avanti 2-0 mantenendo il fattore campo. Al Madison Square Garden le partite non sono mai finite. I Knicks, sotto per grande parte della partita, rimontano dal 96-101 a favore dei 76ers a 30 secondi dalla fine. Prima la tripla di Brunson (99-101) e poi quella di DiVincenzo (102-101) ribaltano Embiid (34+10+6) e compagni. Anunoby non sbaglia i liberi e mette subito Philadelphia nella condizione di non poter sbagliare né gara-3 né gara-4. Sponda Knicks, bene Brunson con 24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist e Hart (doppia doppia da 21 rimbalzi e 15 assist). Fattore campo confermato e difeso anche da Cleveland, che batte 96-86 Orlando. I Cavaliers non vanno mai in svantaggio e controllano i Magic fino alla fine allungando sul 2-0 nella serie. Mitchell contribuisce alla causa con 23 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Doppia doppia da 16 punti e 20 rimbalzi per Allen. Sponda Orlando, niente da fare per Banchero (21+3+3) e compagni, che dovranno subito riscattarsi in gara-3 davanti ai propri tifosi.