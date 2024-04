Play-in Eastern Conference: Butler contro Embiid, lo spettacolo è servito

A pochi giorni dalla fine della stagione regolare, giusto in tempo per ricaricare le batterie, inizia la tanto attesa post-season della stagione 2023-2024 di NBA. Prima ancora di gustare le fasi finali dei playoff, come delizioso antipasto, per quanto riguarda la Eastern Conference, ci sarà uno splendido match tra Miami Heat e Philadelphia 76ers, per ottenere l’accesso ai playoff con la settima posizione e quindi il primo turno contro i New York Knicks, arrivati secondi. Oltre che un match fondamentale per la seconda parte di stagione, sarà un incontro tra due pesi massimi, Joel Embiid e Jimmy Butler. Il centro americano è la punta di diamante dei 76ers, e sicuramente, dopo il premio MVP dello scorso anno, il numero 21 vorrà provare arrivare almeno alle Finals di Conference, visto che negli ultimi anni non è arrivato mai oltre il secondo turno. La squadra di coach Nurse, con il ritorno del lungo a roster, ha cambiato marcia e si è regalata l’accesso ai play-in, grazie alle sue solide prestazioni.

Dall’altra parte ci sono i Miami Heat, che hanno dalla loro parte Jimmy Butler, che sta già scaldando i motori per la post-season, vestendo i panni di “Playoff Jimmy”, soprannome arrivato grazie alle ultime pazzesche prestazioni nei playoff degli scorsi anni. Il numero 21 in una intervista a “Slam” è apparso già carico e determinato, infatti ha detto: “La gente deve pensarci per affrontare me e i Miami Heat. So di cosa sono capace e so di cosa è capace la mia squadra. Nessuno vuole incontrarci in una serie da 7 partite… lo sappiamo”. Aggiungendo poi che gli Heat, se vorranno provare a competere per il titolo, dovranno esprimere il miglior basket, con dalla loro tuti i giocatori in salute e un pizzico di fortuna. La post-season sta per iniziare, i due giganti stanno per affrontarsi e il pubblico è pronto per godersi il grande spettacolo.