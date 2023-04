Phoenix Suns-Los Angeles Clippers stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, gara-1 della serie playoff NBA 2022/2023. Al Footprint Center va in scena il primo round di uno dei confronti più attesi dei playoff. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno Durant e compagni, chiamati a confermare (e magari a migliorare) l’ottimo percorso dello scorso anno. Guai però a sottovalutare i Clippers, pronti a stupire. La palla a due è prevista per questa sera alle ore 02:00 italiane di stanotte (tra domenica 16 e lunedì 17 aprile). Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e su NBA League Pass.