Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves , gara-1 della serie playoff NBA 2022/2023. Jokic e compagni partiranno nettamente favoriti, avendo chiuso la regular season al primo posto, ma avranno anche tutta la pressione di dover vincere. Chiamata all’impresa invece Minnesota, che darà del filo da torcere ai forti Nuggets ma dovrà superarsi per cercare di strappare loro la vittoria. La palla a due è prevista per questa sera alle ore 04:30 italiane di stanotte (tra domenica 16 e lunedì 17 aprile). Diretta in esclusiva su NBA League Pass.