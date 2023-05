Philadelphia 76ers-Boston Celtics stanotte in TV: canale, orario e diretta streaming NBA Playoff 2023

Stanotte, sabato 6 maggio alle ore 01:30, andrà in scena la sfida tra i Philadelphia 76ers e i Boston Celtics, gara-3 delle semifinali dei Playoff NBA per quel che concerne la Eastern Conference. In gara-1, ad imporsi sono stati i 76ers per 119-115, mentre gara-2 ha premiato i Celtics con un più netto 121-87. Chi vincerà, dunque, si prenderà un importante vantaggio nella corsa verso la finale di Conference. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma NBA League Pass.