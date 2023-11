NBA: sorpresa Orlando Magic, Banchero leader della squadra

Una delle grandi sorprese di inizio stagione della ‘Regular Season’ NBA sono, indubbiamente, gli Orlando Magic. Con la vittoria di stanotte contro i campioni NBA dei Denver Nuggets, ancora orfani di Jamal Murray, la franchigia della Florida ha centrato l’ottavo successo, quinto consecutivo, delle ultime undici gare, posizionandosi largamente in top 6 (zona che garantisce l’accesso diretto ai ‘Playoff’) col record pari a: Bucks, Heat e 76ers (10-5), ed appena dietro ai Boston Celtics ‘leader’ della ‘Eastern Conference’ (12-3).

Energia, spensieratezza, e ancora, fisicità, centimetri, versatilità, pochi egoismi, consapevolezza del rispettivo ruolo di ogni interprete all’interno della squadra, e per finire, organizzazione. Tutti elementi e caratteristiche che attestano un’identità molto chiara ed attestano il grande ‘exploit’ di Orlando, nonostante la mancanza di nomi altisonanti e l’inizio della seconda fase del percorso di ‘rebuilding’ della franchigia.

Dati alla mano, i Magic, hanno la miglior difesa NBA, guidati da due straordinari interpreti come Jalen Suggs e Jonathan Isaac. Franz Wagner si è preso il ruolo di comprimario di lusso (19.0 punti di media a partita) e Paolo Banchero, di partita in partita, dimostra una ‘Leadership’ via via crescente in un gioco che lo vede sempre più protagonista palla in mano e creatore di gioco non solo per sè ma anche per i compagni. Nelle ultime 10 partite, le medie del ‘Rookie of the Year 2023’ sono: 21.8 punti, 7.2 rimbalzi, 4.3 assist, 50% dal campo, 47% da tre, in risposta a chi lo additava ‘rookie wall’, giocatore sopravvalutato e meteora.