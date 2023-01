Nba, si avvicina il rientro in campo di Durant

Buone notizie per i Brooklyn Nets, legate alle condizioni fisiche di Kevin Durant. Il campione statunitense, infatti, sembra essere vicino al rientro sul parquet, dopo l’infortunio subito al ginocchio destro. Il medico che lo ha esaminato, il dottor Riley Williams, ha spiegato come il recupero stia precedendo bene e già questa settimana potrà ricominciare a correre e giocare a basket. Inoltre ha aggiunto che tra due settimane potrebbe esserci l’ok definitivo per il rientro in campo con i compagni, giusto in tempo per l’All-Star Game del prossimo 19 febbraio.