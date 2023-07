NBA, rinnovo record per Jaylen Brown con i Boston Celtics: 5 anni a 304 milioni di dollari

E’ record di ingaggio della storia dell’NBA quello che l’esterno dei Boston Celtics, Jaylen Brown, ha ottenuto per prolungare il suo contratto di cinque anni ulteriori con la franchigia bianco-verde. Quinquennale da 304 milioni di dollari, 275 milioni di euro dunque, una cifra storica per il basket americano, la più alta di sempre, più di quella di Nikola Jokic per il suo contratto coi Denver Nuggets. Il ventiseienne due volte All Star ha così prolungato l’accordo in essere fino al 2029 quando era ormai in scadenza fra un anno. Nel 2023/2024 guadagnerà “appena”, si fa per dire, 31.8 milioni di dollari.