NBA, Re Lebron la decide nel quarto finale: i Lakers rimontano i Clippers nel derby

LeBron James - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

Inizio dell’ultimo quarto, i Los Angeles Clippers sono avanti 96-77 nel derby contro i cugini dei Los Angeles Lakers, sembra tutto deciso, il distacco sembra incolmabile. Un trentanovenne che di nome fa Lebron e di cognome fa James non è d’accordo, e in soli dodici minuti regala una prestazione regale, degna del suo soprannome, il “Re”, e i gialloblù si regalano una vittoria che sembrava impossibile, vincendo per 116 a 112, rendendosi protagonisti di una rimonta incredibile.

James nell’ultimo quarto mette a segno 19, 3 in più di tutti i Clippers, dei suoi 34 punti totali. A fine partita il tabellino per il fenomeno in maglia numero 23 dice 6 rimbalzi e 8 assist, con 2 stoppate e il 60% da tre punti, con tanto di difesa decisiva nel possesso finale contro Kawhi Leonard. Ennesima prova di forza per il nativo di Akron, che ancora una volta ha dimostrato di andare oltre ogni logica del gioco, sospinto da uno strapotere cestistico fuori dal comune e un predominio mentale che non ha eguali, e tutto questo spaventa anche di più poiché per l’ex Cavs e Heat sono quasi 40 le candeline da spegnere. Quando James la vuole vincere non esiste nulla che possa fermarlo, e questa partita ne è stata la dimostrazione. Ora sono solo 40 i punti che lo dividono dalla quota 40000, record che potrebbe arrivare già contro i prossimi avversari, ovvero i Washington Wizards.

I Lakers ci hanno abituato ormai a numerosi alti e bassi, e il 9° posto in classifica nella Western Conference è la dimostrazione di questa tendenza. I gialloblù non sembravo i favoriti per la vittoria finale, ma con il Lebron visto questa notte mai dire mai, la Nba è avvisata, il “Re” ha dato un segnale, e reclama nuovamente il trono della lega, per entrare ancora di più nella storia di questo gioco.