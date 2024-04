NBA Playoffs 2024: ok Boston e OKC in gara-1, Clippers e Bucks vincono contro pronostico

In archivio gara-1 del primo turno dei Playoffs NBA 2023/2024, caratterizzata dal fattore campo. Dopo i quattro successi casalinghi nella giornata di ieri, ne sono arrivati altrettanti, di cui due contro pronostico. Ad aprire le danze sono stati i Boston Celtics, che dopo aver dominato la regular season sono partiti con il piede giusto anche nella post-season, piegando con il punteggio di 114-94 i Miami Heat. A senso unico la sfida del Garden, in cui la squadra di casa è sempre stata avanti, dal primo all’ultimo minuto. I Playoffs degli Heat sono iniziati a dir la verità con un parziale subito di 14-0, che però non li ha mandati al tappeto, anzi li ha scossi. Sono riusciti però a riportarsi massimo a -3, prima di precipitare nuovamente, scivolando addirittura a -34 a cavallo tra terzo e quarto parziale. Sicuramente le fatiche del doppio play-in si sono fatte sentire, ma comunque i Celtics hanno dimostrato di essere più forti. Si è salvato solo Bam Adebayo, miglior realizzatore con 24 punti. Boston invece ha mandato in doppia cifra ben sei giocatori, tra cui Jason Tatum, che affianca ai 23 punti anche 10 rimbalzi e 10 assist per la tripla doppia personale.

Non è bastata la doppia doppia di Luka Doncic (33 punti e 13 rimbalzi) ai Dallas Mavericks, sconfitti dai Los Angeles Clippers con il punteggio di 109-97. Fatale un primo tempo estremamente complicato, che a certi livelli non ci si può permettere. Dopo un primo quarto chiuso in svantaggio di 12 lunghezze, nella seconda frazione i Mavs hanno segnato appena 8 punti, contro i 22 degli avversari, di fatto compromettendo gara-1. A nulla è servito il tentativo di rimonta nella ripresa, in cui si è passato da -29 a -10, fino al -12 finale. I Clippers hanno infatti amministrato il vantaggio grazie a James Harden (28 punti), Paul George (22) e Ivica Zubac (20 punti e 15 rimbalzi). Troppo Doncic-Irving dipendenti invece i Mavs: basti pensare che le due stelle hanno realizzato esattamente due terzi dei punti totali.

Nella notte italiana, successo importante per i Milwaukee Bucks, che anche senza Giannis Antetokounmpo sono riusciti a sconfiggere gli Indiana Pacers. 109-94 il punteggio di gara-1, in cui a fare le veci del greco è stato un Damien Lillard da 35 punti, a cui vanno aggiunte le doppie doppie di Middleton (23 punti e 15 rimbalzi) e Portis (15, 11). Anche in questo caso, la partita si è decisa di fatto già nel primo tempo, con i Bucks che sono andati all’intervallo sul +27. Indiana non ha mollato, anzi ha ricucito il gap e ci ha provato fino all’ultimo, complice un super Pascal Siakam da 36 punti e 13 rimbalzi. Non c’era però molto da fare e la squadra di casa ha rispettato il fattore campo, inaugurando al meglio la serie.

Una partita equilibrata infine c’è stata ed è stata quella tra Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, vinta dalla squadra di casa per 94-92. I primi due quarti sono finiti in parità (17-17 e 26-26), con le squadre che sono dunque andate all’intervallo appaiate. OKC ha tentato di allungare nella ripresa, chiudendo la terza frazione sul +6 e toccando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio nel quarto finale. I Pelicans sono però riusciti a rimontare e addirittura a passare in vantaggio, salvo poi cedere il passo in un finale punto a punto. Il miglior realizzatore della serata è stato Shai Gilgeous-Alexander con 28 punti; doppia cifra anche per Williams (19) e Holmgren (15, con 11 rimbalzi). Agli ospiti non sono invece bastati i ventelli di Murphy e McCollum né la doppia doppia di Valanciunas (13 punti, 20 rimbalzi).