Nba playoff, Warriors e Knicks vincono in casa: sul 2-3 le serie con Heat e Lakers

di Mattia Zucchiatti 40

Regna l’equilibrio nelle semifinali di Conference dei playoff Nba. Quattro serie su quattro sono sul 3-2 e ad aggiungersi all’elenco sono anche New York Knicks-Miami Heat e Golden State Warriors-Los Angeles Lakers. Knicks e Warriors sfruttano il fattore campo, trascinando la contesa in gara-6. Golden State batte 121-106 i gialloviola con tutto il quintetto iniziale più Poole in doppia cifra e un primo tempo chiuso con 70 punti. La copertina è di Steph Curry che mette a referto 27 punti e 8 assist, mentre sono 25 quelli di Wiggins (7 i rimbalzi). Doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi per Green, mentre Payton ne aggiunge 13. I Lakers ai fermano ai 25 punti e 9 rimbalzi di LeBron James, mentre Anthony Davis va vicino alla doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi. Quindici punti a testa per Russell e Reaves, mentre Schroder dalla panchina ne aggiunge 14.

Copione simile anche ad Est dove i Knicks superano gli Heat in casa con il punteggio di 112-103, nonostante un avvio disastroso con soli 14 punti nel primo quarto. Se i giochi sono ancora aperti, gran parte del merito va a Jalen Brunson che indossa i panni del trascinatore con 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Barrett e Randle che chiudono rispettivamente con 26 e 24 punti. Miami si concede cinque elementi in doppia cifra, ma il miglior realizzatore è Butler con 19 punti (9 gli assist), mentre ne fanno 18 Adebayo (8 i rimbalzi) e 14 Strus. Non basta. New York accorcia sul 2-3.